Conceico e Vlahovic ci saranno per il derby? Le ultime

Un derby non è mai una partita come le altre, così latra le mura amiche della Contiassa sta preparando la sfida ai granata di Vanoli in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande. Oggi sarà la giornata decisiva per capire se potranno essere della sfida domani il bomber serbo Dusane l'esterno Francisco. Dusan lo ricordiamo alle prese con un affaticamento muscolare, Conceicao si era fermato nel riscaldamento a Riad in Supercoppa e gli esami strumentali hanno escluso lesioni.Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport la rifinitura di oggi darà le ultime risposte, al momento però sembra molto difficile che entrambi possano esserci. La linea della Juventus sembra essere quella della precauzione anche visti gli impegni ravvicinati e complessi che la aspettano (Atalanta, Milan e Napoli oltre a Benfica e Brugge di Champions). Sembra al momento infatti decisamente più probabile vedere il bomber serbo martedì nella trasferta di Bergamo. Derby che sembra molto lontano anche per Conceicao, infatti è stato provato al suo posto Kenan Yildiz. Oggi verranno sciolti gli ultimi dubbi.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui