La Juventus può prendere Tonali?

Le voci di mercato di cui è stato il centro negli ultimi giorni - e specialmente ieri, con la notizia di un forte interesse da parte della- sembrano aver fatto bene a: ieri sera, infatti, il centrocampista azzurro ha segnato una doppietta con ilnei quarti di finale della coppa di lega inglese contro il Brentford, in una partita poi vinta per 3 a 1. Il suo primo goal è arrivato al 9' con un destro da fuori area dopo una respinta della difesa, mentre il secondo al 43' con un tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Anthony Gordon.In attesa di capire gli eventuali sviluppi invernali di mercato, è chiaro che Tonali abbia gli occhi di tutti puntati addosso, in primis grazie alle sue prestazioni sul campo: ai bianconeri piace effettivamente molto, ma per ingaggiarlo serve almeno un sacrificio pesante. E se 20-25 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione di, il club non ha nessuna intenzione di privarsi di, l'altro giocatore individuato - a detta di alcuni - per racimolare risorse. La sensazione, insomma, è che Tonali non sia esattamente alla portata. Intanto lui si diverte, a suon di goal e prestazioni che, in effetti, stanno ingolosendo molti.





