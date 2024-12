Dove può andare Fagioli se lascia la Juventus

Ieri si è tornato a parlare di lui come di una possibile pedina nelle manovre di mercato della, e nello specifico quelle che consentirebbero di ingaggiare Sandro Tonali . Ma dove può finire a gennaio, ormai sempre più in fondo alle gerarchie bianconere ? Come scrive Tuttosport, i primi sondaggi per lui sono arrivati soprattutto dalla Premier League, e in particolare da: da capire se queste squadre possano corrispondere ai desiderata del centrocampista azzurro, che preferirebbe una squadra più blasonata per lasciare Torino, magari quel Tottenham che l'aveva corteggiato un anno e mezzo fa.Nelle festività natalizie sono previsti sviluppi, con la Juventus che aspetta proposte concrete. Alla finestra anche ildi Roberto De Zerbi, a cui però al momento manca la liquidità necessaria per un'operazione di questo tipo. E i bianconeri, ad oggi, non prendono nemmeno in considerazione l'ipotesi di una partenza del giocatore in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo anche l'opzione italiana, con qualche club che sta iniziando a sondare il terreno con la sua agenzia. Per accaparrarsi Fagioli ora servono almeno 20-25 milioni di euro.





