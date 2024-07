Moise Kean potrebbe presto essere raggiunto allada un ex compagno di squadra, con cui peraltro aveva stretto amicizia: si tratta di. Secondo TMW, la società toscana è rimasta intrigata dal centrocampista statunitense nella sua ricerca di rinforzi per la mediana e si è mossa per sondare il terreno sui costi di un'eventuale operazione, oltre che sulla volontà del giocatore stesso. McKennie, come noto, è in uscita dalla che non lo considera per il proprio progetto tecnico, tanto da non convocarlo nemmeno per il ritiro in Germania. Il classe 1998 pesa per 5 milioni di euro circa sui bilanci del club bianconero e ha un ingaggio da 2,5 milioni annui.