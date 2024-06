La situazione

Khéphrenè diventato un obbiettivo di mercato importante per la. Il giocatore piace molto ae corrisponde al profilo di giocatore che il club bianconero cerca: centrocampista di prospettiva ed economicamente sostenibile. Un colpo che potrebbe andare a colmare anche un addio di Rabiot in caso di mancato rinnovo del giocatore.

Il figlio d'arte di Lillian Thuram ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 e da diverso tempo è entrato nei radar del club bianconero, in quanto è considerato il tassello giusto per andare a colmare il buco che potrebbe lasciare Adrien Rabiot. Il club francese al momento vuole solo cash e la richiesta è di 25 milioni di euro, senza il coinvolgimento di contropartite tecniche per alleggerire la spesa. Dal canto suo la Juventus continua a lavorare per il centrocampista, forte anche del totale gradimento del giocatore per la piazza bianconera.