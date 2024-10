Thuram-Juventus: com'è andato l'inizio si stagione



Le parole di Thiago Motta

Tra le super prestazioni dil'attesa per il primo goal - e il rientro - dil'inizio promettente die il grande tema Douglas Luiz, rischia di passare un po' nel "dimenticatoio"L'altro nuovo acquisto, arrivato a Torino con grandi aspettative da parte dell'ambiente ma che fino ad ora non si è ancora preso la scena.e no, non è sinonimo di un passo indietro, anzi.Punto di partenza inteso come ritorno alle primissime fasi della sua avventura in bianconero. A quando in estate, nel precampionato, aveva già convinto tutti, così come nella gara d'esordio contro il Como. Ecco, Thuram sta tornando a quel punto lì...ovvero ad essere una prima scelta in questa squadra o quanto meno un titolare. Capiterà di finire ancora in panchina visto le tante opzioni che ha Motta a centrocampo, ma intantoEd è il momento giusto per scalare definitivamente le gerarchie e prendersi la Juve.Dopo l'esordio con il Como c'è stato l'infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi subito. Qualche settimana ai box per Khephren, che dopo essere tornato disponibile, ci ha messo un po' per ritrovare la condizione migliore.a partita in corso. Le ottime risposte di Mckennie e Fagioli hanno spinto il tecnico a "posticipare" il rientro a pieno regime di Thuram. Era solo una questione di tempo."Non è contento quando non gioca, lo accetta, ma mi dimostra che vuole migliorarsi e giocare. Sono contentissimo di quello che sta facendo" ha dichiarato il tecnico in conferenza. Adesso che ha ritrovato una maglia dal primo minuto, i. Già a partire dalla sfida con la Lazio; vai Khephren, è ora il momento.