L'occasione per Douglas Luiz in Juventus-Lazio



I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

6 partite giocate

1 partita da titolare

30 minuti di media per partita

179 i minuti totali giocati

0.05 xG totali

33.2 tocchi

2 grandi chance create

Vai,. E non fermarti. Perché l'occasione con la Lazio è ghiotta, eha capito esattamente come con il brasiliano, oltre alla lingua, abbia in comune doti umane non banali, né secondarie. E' partito tutto dalla conferenza stampa, durante la quale è stata quasi esplicitata la sua ferma volontà di dare una chance all'ex. Le parole: "Ho parlato pochissimo con lui. E ho visto un atteggiamento super. La reazione è stata fantastica". Tre frasi che confezionano una chance importante.E adesso tocca proprio a Luiz, alla sua verve, alla sua fantasia. Anzi: alla sua "creatività", citata pure da Thiago nella presentazione della partita. Thiago che ha lodato quel qualcosa in più che Douglas ha e che vuole dimostrare adesso a tutto il resto del gruppo. Gli allenamenti servono soprattutto a prepararsi fisicamente, ma è chiaro che anche mentalmente qualcosa sia scattato nel centrocampista brasiliano. No, non poteva restare ancora ai margini.Complici un po' di assenze, e su tutte quella di Koopmeiners, la zolla della trequarti la prenderà lui. Non è ancora chiaro se agirà esattamente alle spalle della punta, o se sarà un po' più largo, magari lasciando quell'incombenza a Yildiz. Immaginandoci un 4-1-4-1, potremmo vederlo più centrale e fare da supporto diretto a. La richiesta a quel punto sarebbe tutt'altro che banale: dare i palloni giusti a Vlahovic, fare scintille con Yildiz.è il giocatore più volte subentrato nel corso di questo campionato: sono 5, le volte in cui Thiago ha scelto di farlo partire a gara in corso. E ogni tanto non è che sia stata la scelta più felice. Tant'è: da qui Douglas vuole ripartire, e vuole farlo per bene, senza avere alcun tipo di remore e paure.