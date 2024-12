Una serata indimenticabile, quella di ieri, per, che contro la Fiorentina ha segnato i suoi primi due goal con la maglia della, nonché la sua prima marcatura multipla in carriera nei top 5 campionati europei ( purtroppo non sufficiente per la vittoria ). Il francese figlio d'arte è tornato alla rete in questo tipo di competizioni per la prima volta dallo scorso marzo (contro il Lens in Ligue 1, con la maglia del Nizza).Per lui, in generale, una prestazione davvero memorabile e "prepotente", alla Pogba dei tempi d'oro, che lo ha visto giganteggiare in mezzo al campo "grazie al fisico e alla personalità con recuperi preziosi e spunti entusiasmanti", come scrive oggi Tuttosport che gli attribuisce un inequivocabile 8,5 in pagella. Meritatissimo.