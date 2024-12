Juventus-Fiorentina: la prestazione di Thuram

I numeri di Thuram

Goal: 2

Expected goals: 0,63

Tocchi: 57

Percentuale passaggi riusciti: 86%

Duelli (vinti): 9 (6)

Diciamolo senza aver paura,in versione 2015 e ha trascinato la Juventus, in qualsiasi zona di campo, quando doveva contrastare in mezzo al campo, quando doveva accelerare e soprattutto quando ha dovuto mantenere la freddezza per non sbagliare davanti alla porta. La domanda dopo Juventus-Fiorentina allora èQuanti anni erano che non si associavano tutte queste parole a un solo centrocampista della Juventus? Tanti. Forse proprio dalla prima esperienza di Pogba a Torino. Ma lasciando stare i paragoni, che comunque piaceranno a Khephren visto che ha ammesso di essersi ispirato proprio all'ex bianconero, Thuram rappresenta tutto ciò che manca alla squadra di Thiago Motta. La verticalità e la voglia di incidere, di fare qualcosa in più del semplice compitino. Di andare oltre le richieste tattiche.Facile dire dopo oggi che servirebbe qualche Thuram in più alla Juve. E' giusto però sottolineare come se da una parte Thiago da qui in avanti potrà contare su un giocatore davvero "totale", che mancava tanto alla squadra e che finalmente ha mostrato tutto ciò - e anche di più - di quello che si aspettava il mondo bianconero, dall'altra,. E quando accadrà? Che succede? Chi si prenderà le responsabilità? Chi "salverà" Motta? Eh, le domande sono tante. Per alcune la risposta si chiama Khephren, per altre invece, si dovrà guardare altrove.