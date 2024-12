Le parole dia Sky dopoDOPPIETTA - "Sono più arrabbiato per il pareggio, la doppietta va bene ma preferivo non fare goal e vincere".DISTRAZIONI IN DIFESA - "Abbiamo fatto una buona partita, con personalità, ma questi errori arrivano e fa male. Eravamo bene in campo, ma questo è il calcio".PERCUSSIONI - "Mi piace fare queste corse, l'allenatore mi dice sempre di fare così e anche i miei compagni. Questa sera c'era una bella partita".OCCASIONI PER GLI AVVERSARI - "Non so cosa è cambiato, siamo una squadra giovane e dobbiamo trovare il giusto equilibrio".