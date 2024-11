Nella sua conferenza stampa alla vigilia di Aston Villa-Juventusha parlato anche di, che ha conosciuto al PSG e che domani ritroverà da avversario: "Ho cercato di ascoltare, di imparare, di migliorare, di fare quanto chiesto nel momento. Il suo percorso non lo scopro io, è ad alti livelli da tanto tempo. Lavoro, costanza, conoscenza, competenza e lo sta dimostrando in una squadra come l'Aston Villa che viene da tempo con costanza in un campionato difficile: è anche per questo che domani entreremo in campo con grande umiltà, rispetto, determinati a fare una grande prestazione".