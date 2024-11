Le parole di Thiago Motta verso Aston Villa-Juventus

Una sfida importante, affascinante e delicata quella che attende laa Birmingham, sul campo dell', per la quinta giornata della. L'appuntamento è per domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 21.00, con la squadra bianconera in emergenza al punto da partire per la trasferta con appena quattordici giocatori di movimento tra i convocati.A presentare il match, come di consueto, sarà il tecnico, in conferenza stampa direttamente dall'Aston Villa Park. Di seguito le sue parole.FIRMARE PER IL PARI - "Non ho visto la conferenza di Emery, la vorrei vedere prima di chiedere, posso sbilanciarmi, è rimasto molto tranquillo quando ha parlato? Penso che domani affronteremo una grande squadra, per tanto tempo sta giocando bene, hanno fatto 9 punti, giocando in casa con il Bayern, saremo in campo con umiltà. Determinati a fare il nostro lavoro, rispettando il nostro avversario e dando il massimo".- "A me piace, affrontiamo squadre diverse, dove il modo di lavorare è diverso. Fa vedere altre cose, preparare diversamente le partite. Affrontandole in maniera diversa. Squadra di una cultura di calcio o abituata a giocare in maniera differente, è solo un'esperienza in più, per vedere il livello con tante altre squadre. Affrontare una grande squadra, nel loro stadio, noi come sempre, ma determinati a fare una grandissima prestazione".- "Continuità in tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto una buonissima prestazione contro il Milan. Una squadra che con la rosa che ha in questo momento, hanno controllato tanto momento di gioco, quando siamo arrivati in avanti siamo arrivati bene con il gruppo, non permettendo di ripartire dov'è forte il Milan. Sulle ripartenze l'Aston Villa è pericoloso, abituato ad affrontare situazioni simili. Fase difensiva dobbiamo essere solidi. Non lasciare spazio ai trequarti che occupano una posizione che può creare difficoltò a difendere, dobbiamo abbassarci, difendere bene la nostra porta, avendo la palla utilizzando bene. Se si aprono, attacchiamo veloce, altrimenti attacchiamo nel modo giusto, arrivando con i giocatori giusti, facendo molta attenzione"."Di sicuro non è una casualità, non succede solo alla Juve, ma succede a tante squadre, quasi a tutte. Entrare stasera a chiederci perché vorrebbe creare un dibattito che non serve stasera. C'è solo un modo di affrontarlo, che è come fatto, continuare sulla stessa strada, soprattutto pensando al bene del gruppo, perché il gruppo possa funzionare. Tutto il resto non è il momento".