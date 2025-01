Perché i tifosi della Juventus 'contestano' Thiago Motta

Il progetto delladiinizia a mostrare le prime crepe. Non tanto agli occhi della società, sempre convinta che il lavoro del nuovo allenatore richieda tempo e pazienza, quanto a quelli dei tifosi, che dopo aver contestato la squadra nel finale del match pareggiato contro il Venezia non hanno di certo preso bene la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana. E gennaio, ora, rischia di diventare una condanna, come scrive Il Corriere dello Sport, ricordando i tanti delicati impegni che attendono i bianconeri tra campionato e Champions League.Servono vittorie, i pareggi non bastano più. Anche perché il confronto con la scorsa stagione è già impietoso, se si contano i punti fatti dopo 18 giornate: 43 per, 32 per Thiago Motta. Con cui in estate la Juventus si è identificata totalmente, spendendo soldi sulla base delle sue richieste e togliendo ogni ostacolo che potesse risultare d'intralcio ai suoi piani: basti vedere la lista degli epurati - che ora include anche l'ormai ex capitano Danilo - tra cui figurano alcuni elementi come Daniele Rugani e Moise Kean che oggi sarebbero stati tanto utili. Ed è proprio perché si sono seguite a menadito le indicazioni del tecnico che ora i tifosi borbottano, già un po' disillusi e sicuramente amareggiati. La speranza è che a gennaio non si consumi una rottura totale.





