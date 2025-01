I nomi della Juventus per la difesa

. Sono giorni di attesa per il difensore brasiliano, escluso dal progetto dellache, a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, resta intenzionata a cercare il dialogo per ottenere almeno un indennizzo. Che però il club partenopeo non intende corrispondere, auspicando che a Torino si arrivi a una soluzione (separazione, rescissione o stretta di mano che sia). Il giocatore, da parte sua, non ha fretta: vuole il Napoli e conta che le cose possano andare per il verso giusto, nei tempi necessari.Sono giorni di attesa, dicevamo, anche per Antonio Conte, che di un nuovo difensore ha estremo bisogno. Un po' come la Juventus, del resto, che spera nell'apertura al prestito da parte del Barcellona per Ronald Araujo mentre rimane alla finestra per i "soliti" nomi, da David Hancko ad Antonio Silva, passando per Kevin Danso e Fikayo Tomori, che però con Sergio Conceicao potrebbe pure continuare la sua stagione al Milan.





