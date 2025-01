Chi è Ronald Araujo

Il momento è ora: lanon può perdere altro tempo nella propria missione di rinforzare la difesa, sfruttando al meglio il mercato di gennaio per mettere a segno un paio di colpi, considerando anche l'addio di Danilo. Stando a La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli proverà a chiudere almeno un affare già la prossima settimana: il favorito è sempre lo stesso, lo slovacco, che però il Feyenoord non è intenzionato a lasciar partire e di certo non a prezzo di saldo (la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro). I tempi su questo fronte potrebbero quindi non essere brevi, motivo per cui il club bianconero è alla finestra anche per altri profili.Il nome nuovo, che intriga molto secondo il quotidiano, è quello di, difensore classe 1999 delche piace perché è un giocatore di grande esperienza e spessore: centrale di piede destro, nazionale uruguaiano, in questa stagione finora ha collezionato una sola presenza (in Coppa del Re) a causa di un brutto infortunio in Coppa America che lo ha tenuto fuori a lungo, ma adesso è abile e arruolabile. Giuntoli sta cercando di capire la fattibilità dell'affare, auspicando che il Barcellona possa aprire a un trasferimento temporaneo. Al momento, però, non ci sono segnali che il club spagnolo voglia privarsene.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui