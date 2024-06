Thiago Motta-Juve: gli step successivi alla firma

Il momento della firma è arrivato. Come confermato da Fabrizio Romano , nella giornata di oggi, in Portogallo,prenderà la penna in mano e metterà il suo "autografo" sul contratto che lo legherà allaper i prossimi tre anni. Quali saranno, poi, gli step successivi che segneranno l'inizio della sua esperienza sulla panchina bianconera? Innanzitutto l': dovrebbe arrivare domani, mercoledì.Seguirà poi la presentazione in, altra prassi consolidata: questo appuntamento potrebbe essere calendarizzato a ridosso deldella squadra alla Continassa, previsto con tutta probabilità a inizio luglio con i giocatori non impegnati all'Europeo. Nelle settimane successive, poi, dopo una prima parte di lavoro nel quartier generale torinese, la Juve partirà per il, presso la sede Adidas. Thiago Motta, intanto, è pronto.