La Juventus ha già da tempo un accordo conMotta che sarà il nuovo allenatore della Vecchia Signora firmando un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 2027. Oggi è attesa ufficialmente la firma sul nuovo contratto da parte dell'ex centrocampista italo brasiliano.Come riferisce Fabrizio Romano sul proprio account X il tecnico attualmente si trova in Portogallo e proprio da lì firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per le prossime stagioni.La Juventus ufficializzerà il nuovo allenatore nei prossimi giorni, probabilmente 24/48 ore. Manca sempre meno.