Juventus-Thiago Motta: il giorno dell'annuncio

7.05 - Thiago Motta si legherà alla Juventus per tre anni, contratto fino al 2027

Thiago Motta si legherà alla Juventus per tre anni, contratto fino al 2027 7.00- E' il giorno in cui è atteso l'annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus. L'ultimo passo dopo la firma sul contratto arrivata nella giornata di ieri.

Non una novità visto che l'accordo era ormai raggiunto sotto ogni punto di vista da settimane. Cristiano Giuntoli aveva individuato da mesi in Thiago Motta il profilo ideale per iniziare il nuovo ciclo e sostituire Massimiliano Allegri. Mai nessun dubbio nella testa del dirigente. Adesso ci siamo davvero. Segui su IlBianconero il "Thiago Motta day" con tutti gli aggiornamenti.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.