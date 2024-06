Thiago Motta Juve, la durata del contratto

Quando sarà ufficializzato Thiago Motta

Anche l'ultimo passaggio formale è stato completato:. I dubbi erano ormai svaniti da tempo, ma adesso si apre un nuovo capitolo in casa bianconera che – unitamente al lavoro della squadra mercato, già particolarmente attiva in queste ore -, ha come obiettivo quello di riportare Madama ai vertici in Italia e competitiva in Europa.Sull'accordo che Thiago Motta ha stretto e firmato oggi con la Juventus, la data di scadenza fissata è il 2027. Si apre, dunque, un ciclo di tre anni sotto la guida dell'ormai ex tecnico del Bologna.Dopo la firma, l'attesa adesso è per il comunicato ufficiale. Attesa che non sarà particolarmente lunga: la giornata di domani – mercoledì 12 giugno -, potrebbe essere quella buona per l'ufficializzazione di Thiago Motta alla Juventus.