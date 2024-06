Juventus, accordo per Douglas Luiz: le cifre

è sempre più vicino alla Juventus, trattativa che prosegue a vele spiegate, sempre più veloce. L', detentore del cartellino, infatti ha la necessità di cedere giocatori entro il prossimo 30 giugno per rientrare nel bilancio. Stando a quanto riferisce SkySport l'accordo è sempre più vicino.L'operazione sarebbe impostata con un conguaglio tra i 18 ed i 20 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i cartellini di Weston McKennie e Samuel Iling Junior. Manca sempre meno, ancora qualche giorno e l'affare infatti potrebbe essere chiuso. Sempre più vicini alla definizione.