Inter-Juve, a cosa fare attenzione

Tra una risposta fugace, una più articolata e un’altra più emozionale, capita spesso che nelle conferenze stampa di una finestrella sul futuro si apra. Da questa si possono scorgere tracce della partita che sarà, di quello a cui la Juventus deve fare attenzione, su come la compagine bianconera deve approcciare il match. E questo è avvenuto anche oggi, alla vigilia del big match controThiago Motta ha preso il riflettore e illuminato un aspetto del gioco su cui la sua Juventus dovrà fare la massima attenzione. Le transizioni positive dell’Inter, alla moda vecchia: i contropiedi. La linea guida dell’allenatore alla sua squadra, quindi, sarà quella di non sbilanciarsi, non lasciare campo libero ai velocisti nerazzurri che tra gamba e qualità tecniche sono in grado di affettare le difese avversarie.Ma attenzione alle contromisure. Essere equilibrati e non lasciare spazio alle transizioni non si traduce con blocco basso e difesa della propria area: questa no, non è l’indicazione di Thiago Motta. La difesa bianconera passerà – come abbiamo imparato a capire -, da un possesso palla prolungato, magari ostentato e magari non sempre atto a verticalizzare. Tenere palla per dettare il proprio ritmo e non permettere le imbucate interiste, per poi provare ad aprire la retroguardia nerazzurra e imbucare dentro: alla vigilia del Derby d’Italia, il trailer sembra essere questo.