Conferenza stampa pre-partita di, allenatore della, alla vigilia del grande match contro l’Inter. Domani sera alle 18, allo stadio San Siro di Milano, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione, che vedrà contrapporsi due storiche rivali del calcio italiano.Thiago Motta, al suo primo Derby d'Italia sulla panchina bianconera, risponderà oggi alle domande dei giornalisti, svelando gli ultimi aggiornamenti sulla squadra e le sue aspettative per la gara."C'è sempre voglia di andare in campo allo stesso modo, abbiamo sempre affrontato gli avversari al massimo, e domani sarà la stessa storia, la prossima. Concentrati e determinati a fare quello che sappiamo fare"."La Juventus deve giocare la partita come ha sempre fatto. Ogni gara ha una storia diversa. Dobbiamo affrontare la partita al massimo, cercando di portarla dalla nostra parte. Certo che c'è esperienza, è l'ultima ad aver vinto, come il Napoli è una delle favorite, non per opinione ma per fatti. Dobbiamo fare la partita che dobbiamo fare, alzando la probabilità che la gara vada dalla nostra parte"."23 punti non reali? Non lo penso io, sono i fatti che lo dicono. Non è un'opinione. E' un'oggettività che oggi le due squadre favorite sono quelle lì, per quanto fatto e per il momento che stanno attraversando. Squadra forte. E noi dobbiamo affrontarli come le altre. Con grande concentrazione, voler giocare a calcio, fare tutto per portare la partita dalla nostra parte"."Non c'è da lavorare sulla testa, stanno bene. Giustamente in una squadra storica come la nostra le esigenze sono altissime, è la prima sconfitta ed è arrivata in questa stagione. Quando si vince, si fa lo stesso. Si passa lo stesso. Non c'è tempo di festeggiare, di fare che cosa sulla vittoria. Si lascia il passato, Stoccarda è nel passato, e poi andiamo a giocare con l'Inter. Grande ambiente di calcio da vivere, siamo lì domani per fare la nostra prestazione"."Yildiz alle spalle di Vlahovic? Può essere, perché no? Abbiamo segnato in tanti modi. Uno di quelli... perché no? Vedremo domani"."Ha tolto certezze? Resta nel passato, come detto prima. Siamo convinti del gioco, della nostra idea. Prossima partita: l'Inter. Grande gara, da giocare, da vivere, come sempre al massimo"."Non viene percepito? Ho giocato in tante squadre, squadre dove non solo a livello sportivo, ma anche umano, ho provato a fare le cose giuste senza avere nessun interesse, niente dietro da nascondere. Sono stato sempre io, nel bene e nel male, per come sono fatto. Mi sono sempre comportato bene con le persone, dovunque vado come ex vengo trattato bene. E ringrazio queste persone, per l'accoglienza e l'aiuto durante la mia carriera, la mia vita. Magari quando uno si comporta nel modo giusto…""La vivo molto bene, la vivo come la prossima partita. Come sempre andiamo al campo al 200%. Non c'è una partita in cui noi non andiamo in campo in questo modo. Si può vincere e si può perdere, ma cercando di ottenere il risultato migliore. Lavorando con impegno per arrivare a queste partite facendo bene il nostro lavoro"."Si rivedrà Weah-Cambiaso? La fascia di domani e lo vediamo domani, quando gioca Mkhitaryan e attacca tanto. Fascia importante, con giocatori forti. Non sarà 1 contro 1, ma collettivamente serve una grande prestazione per portare a casa il risultato"."Domani tutti possono giocare, tutti stanno bene":"Non recupereremo nessuno, tutti quelli in Champions sono quelli per domani"."Squadra che gioca molto bene a calcio, che ha messo in difficoltà sui contropiedi. E' una squadra molto pericolosa, si ricompattano, quando una squadra va ad attaccare e su una buona difensiva sul recupero, è molto veloce in avanti e dobbiamo essere molto attenti"."La prossima partita va affrontata come sempre, tutte al 200%. E' il nostro lavoro, va fatto bene, e poi dopo la gara mancheranno ancora tantissime partite da giocare"."Su quali equilibri? Se la pensi così, rispetto la tua opinione. Domani si affrontano due grandi squadre, con grandi giocatori, collettivamente dobbiamo fare un'ottima fase difensiva e un'ottima fase offensiva. E le transizioni, giocare molto bene. Momento molto importante, affronteremo una squadra che mette in difficoltà tantissime squadre".Con la Juventus attualmente in una fase cruciale del campionato, la partita contro l’Inter rappresenta un banco di prova significativo per testare solidità e ambizioni della squadra. Parleremo di tattiche, stato di forma dei giocatori e obiettivi di lungo periodo in vista di una sfida che promette emozioni e intensità.



