La lite con Buffon



L'episodio in Champions League



Le parole alla BoboTV

Oggiè stato ufficialmente annunciato come il nuovo allenatore della Juventus, ma il suo passato calcistico è stato segnato da momenti di forte tensione con alcune delle leggende bianconere.Nonostante ora rappresenti il presente e il futuro dellaha vissuto episodi intensi e controversi con alcuni dei simboli storici del club torinese durante la sua carriera da giocatore. In particolare, i suoi diverbi accesi consono rimasti impressi nella memoria dei tifosi.Nel dicembre 2009, durante una partita traa Torino, la tensione raggiunse il culmine. La gara, già di per sé molto sentita e nervosa, degenerò nei minuti finali quando scoppiò un parapiglia in campo. Tra i protagonisti dello scontro ci furono proprio Gigi. I due si affrontarono testa a testa, con spinte e strattonamenti, arrivando quasi alle mani prima che i compagni intervenissero per separarli.Nei giorni successivi,parlò dell'episodio, rivelando di aver chiarito con: "Ne abbiamo parlato anche in Nazionale e gli ho chiesto nuovamente scusa. C'era già stato un chiarimento subito dopo la partita, ma ho voluto riaffrontare la questione. È stato simpatico e molto tollerante".Un altro episodio di tensione trarisale a una partita di Champions League del 2003 tra. Buffon, in un'intervista, ricordò l'episodio: "Thiago non ha detto niente per provocarmi nella gara contro l’Inter, solo che è scattata improvvisamente la mia anima ultrà. Contro di lui non ho niente, anzi mi piace pure come giocatore. Sono cose che in campo succedono. Qualche anno prima mi prese anche per il collo durante un Barcellona-Juventus in Champions League".Nonostante gli scontri sul campo, con il passare degli anni la stima reciproca traè cresciuta, alimentata dalle esperienze condivise in Nazionale. Buffon, durante un intervento alla ‘Bobo Tv’, elogiò pubblicamente Motta: "Sai quando ho capito che in Italia non capiscono un ca**o? Quando andavo in Nazionale e contestavano Thiago Motta. Dicevo ‘Questi qua non capiscono nulla di calcio’. È il giocatore più forte dello spazio, ha un peso specifico. Eppure lo contestavano”.