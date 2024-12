Le parole dia Rai Sport dopo– "Stavamo cercando da un po’ di tempo questa vittoria in campionato . La portiamo a casa e siamo soddisfatti".– "Non iniziava una partita da tanto tempo, abbiamo bisogno di giocatori di questo livello e sono contento per lui che ha giocato in un ruolo che sa fare bene ma non è abituato a fare. Sono contento per la prestazione e per la ricompensa del goal, che meritava per tutto il lavoro che ha fatto con il nostro staff medico".– "Io non faccio esperimenti, c’è tanto lavoro, guardare e parlare. Parlo tanto con i giocatori e sia lui che Weston (McKennie, ndr) e Locatelli quando ha fatto il difensore. Io sono convinto al 1000% che possono fare questi ruoli, perché sono grandi giocatori. La cosa più importante è la loro disponibilità e la loro convinzione di fare un ruolo che non sono abituati a fare. Mi hanno dato ancora più convinzione che possono farlo".– "Niente è definitivo, dipende dal momento, da come sta il giocatore e dalle squadre che affronteremo. Lui può fare tanti ruoli perché è un giocatore di alto livello, lo ha già fatto nella sua carriera e questi giocatori dove giocano lo fanno bene. L’importante è mettere gli undici che stanno più in forma, il ruolo è secondario".– "Vogliamo vincere senza soffrire, delle volte è possibile, altre volte no ma fa parte del nostro percorso e della nostra crescita. Vincere soffrendo è anche importante per dare il valore giusto a quello che stanno facendo questi ragazzi nel momento che stiamo attraversando".