Koopmeiners recupera per Juventus-Fiorentina

Lapuò tirare un enorme sospiro di sollievo per quanto riguarda, uscito al termine del primo tempo della sfida col Monza a causa di un problema muscolare all'adduttore.Recatosi al Jmedical per gli esami strumentali nella mattinata di lunedì 23 dicembre, gli approfondimenti del caso hanno dato esito positivo: l'ex centrocampista dell'Atalanta non ha infatti riportato nessun tipo di lesione muscolare.In casa Juventus, alla luce dell'esito degli esami strumentali, cresce l'ottimismo in virtù del recupero di Koopmeiners per la partita contro la Fiorentina. L'olandese dovrebbe tornare a completa disposizione di Thiago Motta per la sfida con la viola.





