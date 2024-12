Koopmeiners arriva al Jmedical

#Koopmeiners al JMedical per i controlli dopo il fastidio accusato durante #MonzaJuve pic.twitter.com/CKMhlbqoCT — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) December 23, 2024

è stato schierato con una maglia da titolare contro il Monza, ma la sua partita - impreziosita dall'assist per il goal di McKennie - si è chiusa dopo soli 45 minuti a causa di un problema muscolare che l'ha costretto allo stop. Come confermato da Thiago Motta ai microfoni di DAZN all'intervallo, l'olandese ha sentito 'tirare' a livello dell'adduttore e di conseguenza il tecnico bianconero ha deciso di evitare inutili rischi togliendo il numero 8 per lasciare spazio a Khephren Thuram nella ripresa.Nella mattinata di lunedì 23 dicembre, Koop si è recato al Jmedical per sostenere gli esami utili a quantifcare l'entità del problema riscontrato all'U-Power Stadium e stabilire, di conseguenza, i tempi di recupero.