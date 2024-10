Le parole dia DAZN dopo QUI LE DICHIARAZIONI A SKY ).- "Una partita complicata, abbiamo affrontato una squadra che sta bene e si difende bene, con giocatori importanti che possono fare bene in tutte le fasi contro ogni squadra. Abbiamo provato fino alla fine a ottenere un risultato importante e meritato. Ora penseremo alla Champions, lo Stoccarda sta giocando bene anche se oggi ha perso. Sono sempre contento quando vinciamo, cerchiamo di farlo con la nostra idea perché una squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere. Abbiamo affrontato in casa la Roma, il Napoli, buonissime squadre. Con la Roma è stata complicata, con il Napoli abbiamo dominato ma non abbiamo creato occasioni, oggi abbiamo avuto grande equilibrio nelle due fasi ma è chiaro che con la Lazio in 10 abbiamo creato di più. Dobbiamo migliorare ma è una vittoria importante e meritata".- "Con l'uomo in meno la difesa deve scegliere cosa fare, sulla parte sinistra potevamo fare meglio con Khephren. Douglas ha fatto cose importanti, poi con l'arrivo di Juan al momento giusto è arrivato quel goal. Ci è mancata un po' la pazienza di creare la situazione giusta e non far ripartire la Lazio, abbiamo vinto una partita importante".- "Sta attraversando un momento molto buono, non solo con noi ma anche in Nazionale, prestazioni di alto livello in posizioni diverse del campo. Se lo merita, sta lavorando bene e trasmette cose giuste alla squadra, al nostro pubblico. Sono contento, adesso deve recuperare e prepararsi bene per martedì, sta giocando tanto e sa che la testa conta tanto in questo momento. Deve continuare a lavorare bene".- "Non ci penso proprio adesso, penso allo Stoccarda che sarà una partita complicata perché giocano bene a calcio. Dobbiamo correre tanto ed essere squadra, poi penseremo all'Inter".