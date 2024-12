Le parole di Tare sul mercato della Juventus

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport da Dubai, l'ex ds della Lazioha detto la sua anche sulle possibili mosse di mercato dellatra cui: "A me piace molto. L’ho affrontato alla Lazio ed è un giocatore di personalità, bravo a guidare il reparto. Su di lui puoi sempre contare e al Feyenoord lo sta dimostrando.? È giovane e forte, sarebbe un bel rinforzo".E su: "Non giocando spesso, penso vada alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio. Non credo ci sia bisogno di presentare Skriniar: tutti sanno chi è. L'attacco? Secondo me Motta è a posto: rientrerà, Vlahovic è una certezza e ora che Gonzalez è recuperato, qualche goal lo farà".