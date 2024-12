Come la Juventus può abbassare il prezzo di Hancko

Con ormai ufficialmente sul mercato , diventa sempre più prioritario per lapianificare l'assalto a, il difensore che è stato individuato come il profilo ideale peravendo la duttilità per agire sia da centrale che da terzino sinistro. Al di là delle dichiarazioni di circostanza, con lui è già stata impostata una bozza di accordo quinquennale, un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. Cristiano Giuntoli, però, deve ancora lavorare parecchio ai fianchi del, che non vorrebbe privarsene a gennaio: club al quale - non è un mistero - piace molto, il cui inserimento nell'operazione permetterebbe di abbassare il costo del cartellino di Hancko.Un jolly da non sottovalutare, come scrive Tuttosport, spiegando poi che nel possibile affare con il Feyenoord rimane di attualità anche la questione, per il quale c'è in ballo l'obbligo di riscatto da 6 milioni di euro, cifra che potrebbe essere stornata in anticipo dal prezzo del difensore slovacco. Insomma, i margini di manovra ci sarebbero tutti, così come la possibilità di spendere un po' meno rispetto ai 30 milioni richiesti.





