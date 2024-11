Le parole di Tacchinardi

Le parole di Alessio sul canale YouTube de ilBianconero , a commento di Aston Villa LA PARTITA – “Ho emozioni contrastanti. E’ la squadra più giovane che ha mai giocato in Champions, partiamo dal bicchiere mezzo pieno. Ci metto la squadra giovane che con tutte le difficoltà è comunque d’acciaio, solidissima, prende pochissimi goal e questo fa piacere. Dalla metà campo in giù non mi preoccupa, ma mi preoccupa nei giocatori offensivi e metto Koopmeiners che è quello che dovrebbe dare qualcosa in più. La cosa che mi sta preoccupando è che fa un possesso palla – non inutile -, ma sta lì. Le prime Juve erano intense, verticali, dinamiche, non so perché. Non ho ancora capito cosa vuole Motta dalla sua squadra, a volte un possesso stucchevole. Le prime partite ero entuasiasta, da Milano in poi vedo una squadra che gioca tanti palloni anche inutile, io non mi divertirei in quel centrocampo. Adesso mi piacerebbe vedere qualcosa in più negli ultimi 30 metri, ci sono enormi margini di miglioramento, non sono deluso, ma non so quando si inizieranno a vedere. Sono un po' preoccupato”.