A Birmingham non si parla d'altro. E l'immagine è quella lì: Di Gregorio che esce un po' così, Carlos che lo tocca, Rogers che la stoppa e segna a porta vuota. Gol convalidato, poi annullato. Un mega sospiro di sollievo, perché altrimenti sarebbe stata una beffa atroce. E pure immeritata. Meglio così, dunque, e meglio soprattutto non perdere, perché ogni punto tra campionato e Champions rischia davvero di pesare tantissimo.Beh, nonostante qualcuno sia deluso per il risultato, alla fine le buone notizie iniziano ad arrivare. E attraversano l'infermeria - Vlahovic è pronto al rientro - e giungono pure dalla prestazione che ha fornito la Juve. Superiore a quella di San Siro, per intensità e per la testa mostrata nei momenti più caldi della sfida.