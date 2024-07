Adrianorompe il silenzio su Wojciech. Il portiere polacco, in uscita dallache ha appena ingaggiato Michele Di Gregorio, è stato accostato nelle ultime settimane al Monza , proprio la squadra da cui i bianconeri hanno prelevato il loro nuovo estremo difensore. "È a metà tra la suggestione e il sogno", le parole dell'esperto dirigente brianzolo ex Milan a margine di un evento con Motorola, che non ha chiuso le porte a un possibile affare: "Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva".