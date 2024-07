La suggestione Monza

L'Al-Nassr torna in corsa?

Che ne sarà di? I nodi relativi al futuro del portiere polacco non sono ancora stati sciolti. Quel che ormai è certo che il classe 1990 non sarà più il titolare della, con Michele Di Gregorio - appena arrivato dal Monza - destinato ad ereditarne i gradi. In più c'è quel contratto che scade nell'estate del 2025 che impone immediati ragionamenti e questi portano inevitabilmente verso un addio anticipato. Sì, ok, ma dove? Sulle tracce di Szczesny, ad oggi, l'interesse concreto sembra essere ristretto a due club.Da un lato c'è la possibilità che Szczesny rimanga in Serie A. Il Monza, che proprio alla Juventus ha appena vendto Di Gregorio, potrebbe consolarsi con un acquisto top, ovvero quello del portiere polacco. Proprio così, perché in casa brianzola si crede al grande colpo e Adriano Galliani sta cucinando a fuoco lento quello che sarebbe un ingaggio di grande spessore per il club lombardo. L'ad biancorosso, incalzato sull'argomento, ha preferito tergiversare, ma senza escludere a priori il suggestivo scenario: "È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… Vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva", le sue parole riportate da Calciomercato.com durante un evento commerciale.Il Monza si era posto sulle tracce di Szczesny dopo che si era interrotta la trattativa tra il portiere polacco e gli arabi dell'Al-Nassr, ovvero il club nel quale milita Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, tuttavia, il fronte potrebbe clamorosamente riaprirsi nelle prossime ore. E' infatti prevista una call nel corso della quale la Juventus e il club di Riyadh proveranno a trovare un nuovo punto d'incontro sull'indennizzo spettante al club sabaudo. Potrebbero essere dunque fasi decisive per definire il futuro dell'ex portiere di Roma e Arsenal.





