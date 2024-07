La situazione

Wojciechnon farà parte delladel futuro. I, che ricoperto il ruolo nel club bianconero per sette stagioni, raccogliendo un'eredità pesantissima come quella di Gianluigi Buffon al termine dell'annata 17/18.Inizialmente Wojciechaveva ricevuto un'offerta importante dall'Arabia e la trattativa sembrava indirizzata verso la cessione del giocatore. Poi la pista si è improvvisamente raffreddata., ma servirebbe comunque uno sforzo sia da parte del club brianzolo che da parte del giocatore stesso. Allainfatti il polacco percepisce un salario annuo di 6,5 milioni di euro. In ogni caso l'obiettivo della Vecchia Signora non cambia: il club vuole la cessione del portiere , in modo tale da liberare delle risorse economiche da investire sul mercato.





