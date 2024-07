La Juventus vuole Teune questo ormai non è più un segreto. Prima però, in questo momento, si deve cedere per monetizzare e poi reinvestire sul mercato, all in chiaramente sul centrocampista olandese classe 1998. C'è un'intera Juventus che Cristiano Giuntoli è disposto a sacrificare per arrivare a Koopmeiners. Giovani e meno giovani per arrivare ad un tesoretto utile per andare a bussare alla porta dell'Atalanta. La Juventus vorrebbe mettere sul piatto 45 milioni, l'Atalanta ne chiede 60. Al momento la differenza c'è ma non è incolmabile. Clicca su "vai alla gallery" per leggere l'undici della Juventus sacrificabile sul mercato e i relativi valori di mercato. Il tesoretto vale fino a 120 milioni come riferisce Tuttosport.





