Ospite a San Giovanni Rotondo per ricevere il premio "Difesa Salute" per "la sua testimonianza di vita, tra sport, malattia e riabilitazione",ha risposto anche a una domanda sul campionato in corso, con una battuta sullariportata da Tuttosport: "Chi vince lo scudetto? Mi auguro che alla fine possa spuntarla l’Atalanta. La Juve di Motta? Eh, è un bel nome di un famoso panettone. Chissà se lo riuscirà a mangiare a Natale…", ha detto con un sorriso l'ex portiere, che in un'intervista ha promesso di sostenere i bianconeri nel derby di questa sera contro il Torino: "Oggi non me lo perderei per nessuna ragione al mondo".