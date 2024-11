ha rilasciato un'intervista a Il Giornale in vista del derby di questa sera tra: "Oggi Motta ha un ottimo organico, ma i bianconeri hanno potenzialità ancora inespresse", il commento dell'ex portiere bianconero. "Oggi non mi perderei il derby per nessuna ragione al mondo. Mai mancato a un appuntamento con la stracittadina, neppure quando ero in ospedale, figuriamoci ora che sono guarito. Con la Juve di derby ne ho disputati tanti e il bilancio pende dalla nostra parte. Allora c'erano Platini, Scirea, Cabrini... Oggi la squadra di Motta ha un ottimo organico".