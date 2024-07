Stando a Sportitalia,sono in contatto per gli accordi definitivi per il trasferimento in bianconero di, affare che Cristiano Giuntoli conta di chiudere rapidamente non appena riuscirà a concretizzare un'altra cessione (e il principale indiziato in questo senso sembra essere Dean Huijsen , sul quale è in pressing lo Stoccarda). La formula per l'ingaggio del difensore francese classe 1999 dovrebbe essere quella di un prestito molto oneroso da 7-8 milioni di euro, con riscatto obbligatorio da 20 milioni di euro più bonus. I prossimi giorni potrebbero davvero essere decisivi.