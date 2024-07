Si accende il mercato intorno a Matias, che sembra ormai destinato a lasciare la. Stando a Sportitalia, i bianconeri sono partiti da una valutazione di 40 milioni di euro per il giovane attaccante, ma ora cercheranno di incassare il più possibile dalla cessione per poi investire sulle priorità in entrata (Teun Koopmeiners e Jean Clair Todibo). Secondo l'emittente lapotrebbe considerarsi davvero in corsa solo se alzasse la posta (Sky ha parlato di un'offerta in vista da 25 milioni ), anche perché su Soulè c'è pure il Leicester con una possibile proposta da 35 milioni più 5 di bonus.