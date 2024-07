Soulè alla Roma: le ultime

. Lo annuncia Sky Sport, secondo cui adesso il club giallorosso è pronto a fare un'offerta allache dovrebbe aggirarsi intorno ai. Da capire se i bianconeri accetteranno, dopo aver ritenuto non sufficienti i 20 milioni più bonus proposti dal Leicester (la richiesta di base a tutte le pretendenti è ancora di 35-40 milioni).Quasi scontato, comunque, che l'argentino classe 2003 lascerà la Juve in questa sessione di mercato, dopo la stagione più che positiva in prestito al Frosinone. Alla Continassa gli hanno preferito Kenan Yildiz e, per quanto Thiago Motta lo apprezzi, sembra non esserci grande spazio per lui (cosa ben nota anche al suo agente, presenza fissa al JHotel negli ultimi giorni). Soulè alla Roma, le prossime ore potrebbero essere decisive.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui