Douglas Luiz-Manchester City: la Juventus apre al prestito?

L'interesse delè reale. Pep Guardiola ha messo anche il centrocampista brasiliano nella lista dei possibili rinforzi in quel reparto. Il club inglese ha avuto contatti con l'entourage del giocatore e non direttamente con la Juventus, che però è disposta a lasciar partire Douglas solo a determinate condizioni (QUI TUTTI I DETTAGLI). Secondo quanto riferito da Sportitalia, laaprirebbe anche ad un prestito ma solo se fosse molto oneroso, ovvero tra gli 8 e i 10 milioni, con diritto oppure obbligo di riscatto. In estate il club bianconero aveva investito 50 milioni di euro per Douglas Luiz.