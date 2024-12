Il regolamento

Mondiale per Club: il format

Mondiale per Club: le squadre partecipanti



Dal 15 giugno al 13 luglio, gli Stati Uniti ospiteranno il nuovo Mondiale per Club , un evento rivoluzionario per il calcio internazionale. Con un format allargato a ben 32 squadre, il torneo promette di diventare una vera e propria Coppa del Mondo per club, catturando l'attenzione dei tifosi di tutto il pianeta. Dopo anni di competizioni come la Coppa Intercontinentale e il vecchio Mondiale per Club, limitato a poche squadre, questa edizione segna un cambio di passo, offrendo un palcoscenico globale per i migliori club e regalando un mese di grande spettacolo e sfide indimenticabili.Le 32 squadre qualificate al Mondiale per Club 2025 sono state suddivise in quattro fasce, con otto squadre per ciascuna. Come da tradizione, le squadre della Fascia 1 affronteranno quelle delle altre fasce, mentre quelle della Fascia 2 si confronteranno con una squadra di ciascuna delle altre fasce. Inoltre, non saranno ammessi scontri tra squadre della stessa nazione nei gironi, ma in quattro gruppi saranno presenti due squadre europee.Le squadre della Fascia 1 sono le più quotate d’Europa e Sud America, mentre la Fascia 4 comprende squadre di Asia, Africa, America del Nord, Centro America, Caraibi e Oceania, inclusi Inter Miami CF, paese ospitante, e Seattle Sounders FC, assegnate rispettivamente alle posizioni 4 dei gruppi A e B. Durante il sorteggio, la regola stabilisce che i gruppi non possano includere squadre della stessa confederazione, eccetto per l’Europa, dove sono previste due squadre per gruppo in quattro gironi.Le 32 squadre partecipanti verranno suddivise in 8 gironi da quattro. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta composta da ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale.