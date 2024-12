Sorteggio Juventus Mondiale per Club: le squadre da "evitare"

I pericoli maggiori in terza fascia

Mondiale per Club, Messi in quarta fascia

Cresce l'attesa per il sorteggio del Mondiale per Club, che si terrà a Miami quest'oggi alle ore 19 e sarà visibile su DAZN, così come tutte le partite della competizione, come i nerazzurri, con una grande differenza che sposterà il livello di difficoltà del girone (composto da quattro squadre). Si qualificheranno agli ottavi le prime due di ogni girone.I bianconeri infatti saranno accoppiati con una delle quattro squadre europee in prima fascia, ovvero. L'Inter invece, essendo sopra nel ranking UEFA, incontrerà una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense. Per Thiago Motta quindi ci sarà almeno una grande sfida subito nel girone. E poi? Ecco quali sono i maggiori pericoli nelle altre fasce.In terza fascia, spicca ilper la prima volta nella sua storia. Oltre ai brasiliani, c'è il Boca Juniors, squadra di grande fascino e l'Al-Hilal, Campione d'Arabia in carica e con qualche volto molto conosciuto come Milinkovic Savic e l'ex bianconero Joao Cancelo.Non finiscono qui i "pericoli" per la Juventus però perché in quarta fascia lo spauracchio è, una delle ultime squadre a qualificarsi al Mondiale per Club. Ovviamente, a rendere la squadra statunitense l'avversario più temibile nell'ultimo raggruppamento è la presenza di Lionel Messi, oltre ad altri campioni come Luis Suarez.