Mondiale per Club, chi può affrontare la Juventus nel sorteggio

Le possibili avversarie della Juventus in prima fascia

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

PSG (Francia)



Le possibili avversarie della Juventus in terza fascia

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Ulsan HD (Corea del Sud)

Al Ahly (Arabia Saudita)

Wydad AC (Marocco)

Monterrey (Messico)

Leon (Messico)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasile)





Le possibili avversarie della Juventus in quarta fascia

Urawa Reds (Giappone)

Al Ain (Emirati Arabi)

Esperance Tunis (Tunisia)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Pachuca (Messico)

Seattle Sounders (Stati Uniti),

Auckland City (Nuova Zelanda)

Inter Miami (Stati Uniti)

A che ora ci sarà il sorteggio del Mondiale per Club



Dove si vede il sorteggio del Mondiale per Club

Ci siamo, è il giorno deche si disputerà negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio. La nuova competizione, organizzata dalla FIFA, sta prendendo forma sempre di più e dopo l'accordo con DAZN , che ha acquisito i diritti tv, quest'oggi le squadre scopriranno chi affronteranno nel girone iniziale. La Juventus, come l'Inter, è in seconda fascia.Lainserita in seconda fascia, affronterà quindi una squadra di prima fascia, una di terza e una di quarta. Il girone infatti sarà da quattro squadre e passeranno alla fase successiva le prime due. Ecco le possibili avversarie dei bianconeri, che, per motivi di ranking, sarà sorteggiata in prima fascia contro una delle squadre europee.La Juventus affronterà una di queste quattro squadre in prima fascia. Ci sarà sicuramente quindi una grande sfida perQueste invece le squadre che la Juventus potrebbe affrontare in terza fascia. Accoppiamenti affascinanti come con Boca Juniors e Botafogo. Nella lista anche lNell'ultima fascia, spicca ovviamente la presenza dell'Inter Miami di Lionel Messi. Ecco i club che potrebbe affrontare la Juventus.Oggi, giovedì 5 dicembre, ci sarà il sorteggio del Mondiale per Club, che si terrà a Miami, una delle città che ospiterà le partite della competizione. Il sorteggio è in programma alle 19 (ora italiana).Sarà possibile seguire in diretta il sorteggio del Mondiale per Club, che andrà in onda su DAZN. La piattaforma ha acquisito in esclusiva i diritti delle partite, oltre appunto la trasmissione del sorteggio.