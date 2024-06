Juventus, cessione Szczesny: la cifra

L'Al Nassr è la pista più concreta per il futuro del portiere e la Juventus sta ora aspettando di ricevere un'offerta ufficiale da parte del club arabo.Non sarà difficile trovare un accordo tra i due club, visto che - come detto - la Juve vuole cedere il portiere polacco per liberarsi del suo pesante ingaggio. Come riferisce Sky Sport infatti, davanti a un'offerta di circa 5 milioni potrebbe quindi lasciarlo partite. Per Szczesny si parla di un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione.