La Juventus guarda in Bundesliga per rinforzare il reparto offensivo. Come vi abbiamo raccontato, il club bianconero ha pronta un'offerta da 30 milioni più bonus per Karim Adeyemi ( qui i dettagli ) ma la Juve potrebbe non fermarsi al giocatore del Borussia Dortmund.attaccante dell'Hoffenhemi. Arrivano novità direttamente dalla Germania.. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arriva una conferma da parte di Sky Sport DE, secondo cui i bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa per il classe 2002. La Juventus ha chiesto informazioni per l'attaccante e si sono svolti i primi colloqui per capire la fattibilità dell'operazione. QUI L'APPROFONDIMENTO SUL GIOCATORE Sul giocatore non c'è solo la Juventus. Beier infatti è reduce da un'ottima stagione conclusa con 16 goal e su di lui si sono accesi i riflettori della Premier League. In particolare da parte di Chelsea e Aston Villa. I due club, nonostante delle offerte concrete non sarebbero però in pole per ingaggiare l'attaccante dell'Hoffenheim.Beier è aperto ad una nuova sfida e presto potrebbe essere presa una decisione sul suo futuro. Come racconta Sky Sport DE, nel contratto del giocatore c'è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.