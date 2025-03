Thiago Motta a Sky: 'Dimissioni? Sarebbe troppo facile. Oggi c'è da riflettere'

Getty Images

Le parole di Thiago Motta dopo Fiorentina-Juventus

Le parole dia Sky dopo- "È un po’ la continuazione dell’ultima partita. È un po’ la stessa storia, dove iniziamo bene a competere contro l’avversario, sapendo le nostre difficoltà e allo stesso tempo la strategia dell’avversario. Però oggi, come contro l’Atalanta in casa, alla prima difficoltà, non abbiamo saputo reagire ed è lì dove dobbiamo sicuramente migliorare. Oggi non siamo forti né nella fase difensiva né nella fase offensiva. Nelle due fasi del gioco facciamo fatica e dobbiamo recuperare questi ragazzi armonicamente e penso che prima di queste due partite abbiamo dimostrato un’altra faccia anche avendo delle difficoltà, ma la reazione c'è sempre stata, una reazione molto buona. Trovando il modo di cambiare la situazione e non è successo in queste ultime due gare. È da valutare la prossima strategia nelle prossime partite, soprattutto nella partita contro il Genoa, e poi metterla in pratica".

- "Sarebbe troppo facile farlo e non mi piacciono proprio le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere e troveremo il modo di sommare più punti per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di stare tra le prime quattro nel campionato, cominciando già dalla prossima. Peccato che oggi c’è pochissimo da dire e sicuramente c’è da riflettere, da pensare e mantenere la lucidità per trovare delle soluzioni per questa squadra, già nella prossima partita vedremo qualcosa di diverso".- "Contro l’Atalanta erano tutti in campo dall’inizio. Non penso che stasera si debba parlare di un singolo piuttosto che di un altro. Dobbiamo solo mettere tutti insieme qualcosa in più per uscire da questo momento".- "In base a quello che vedo, oggi abbiamo giocato cercando di mantenere un equilibrio dietro. Nico ha fatto molto bene altre volte, ha la velocità e la possibilità di chiudere il secondo palo. Ha già giocato in quella posizione lì, la base è trovare l'equilibrio in fase difensiva. Abbiamo preso sette goal con tantissimi errori nostri, oggi uno su palla ferma e altri due che dimostrano che dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo fare molto meglio anche collettivamente".