Juventus, prima offerta per Adeyemi: i dettagli

La posizione del giocatore

Non solo Todibo e Koopmeiners, la Juventus accelera anche per quanto riguarda l'attacco dopo la cessione di Matias Soulé. Il club bianconero punta con decisione su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Con l'entourage del giocatore c'erano già stati contatti ma desso la Juve aprirà le trattative anche con il club tedesco.La Juventus fa sul serio per Adeyemi. Giuntoli ha individuato nell'esterno del Borussia Dortmund il profilo per rinforzare l'attacco bianconero. E' pronta infatti la prima offerta. Una proposta da 30 milioni più bonus; questa la cifra da cui parte la Juve. Un'offerta quindi già molto importante. Una svolta importante dopo che nei giorni scorsi la Juve aveva portato avanti i contatti con il giocatore.La prima offerta della Juventus arriva dopo che nei giorni scorsi il club aveva già ottenuto l'apertura al trasferimento da parte del giocatore. Adeyemi infatti gradisce la destinazione e i primi contatti tra Giuntoli e l'entourage, andati in scena settimana scorsa, quando il dirigente si trovava in Germania per il ritiro, erano stati positivi.