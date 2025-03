Motta non vuole rinunciare a Koopmeiners: gli ha ribadito la fiducia. E con il Verona...

Sacrificato Dusan Vlahovic



Il ballottaggio su Koopmeiners

Thiago Motta si appresta a presentarsi questa sera davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, dove una parte dei tifosi ha annunciato contestazioni. E lo farà con un’altra veste tattica, l’ennesima di questa stagione. L’assenza di Francisco, fermato da un fastidio alla coscia destra, costringerà il tecnico a nuove soluzioni. Tra i convocati torna Pierre, fuori da oltre un mese, ma appare improbabile un suo impiego dal primo minuto.In difesa, le scelte sono obbligate: oltre a, indisponibili per tutta la stagione, mancheranno anche, riducendo al minimo le alternative. A centrocampo e in attacco, invece, ci saranno dei cambiamenti, anche se non una rivoluzione totale, nonostante le parole al vetriolo pronunciate dal tecnico dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli: «Una vergogna, alcuni giocatori pretendono senza dare».Il principale sacrificato sarà, protagonista in negativo con un rigore spedito alle stelle. Al suo posto, Randal Kolo Muani tornerà a ricoprire il ruolo di centravanti puro, mentre Kenan Yildiz si riprenderà la maglia da titolare dopo l’esclusione in Coppa Italia. A centrocampo,avrà spazio dal primo minuto, mentre resta aperto il ballottaggio tra Teun Koopmeiners e Weston McKennie.Dieci più venti, fantasia più incisività. Motta si affiderà al talento del suo numero dieci,, che ha brillato meno nelle ultime uscite, e alla finalizzazione dell’ex PSG, rimasto a secco nelle ultime quattro gare dopo un inizio scintillante. Yildiz, titolare solo in una delle ultime quattro partite (contro il Cagliari), non segna dal derby con il Torino a metà gennaio: la Juventus ha bisogno delle sue invenzioni per rilanciarsi. Il rigore fallito contro l’Empoli non deve diventare un peso, ma uno stimolo per ripartire con maggiore determinazione.Kolo Muani, protagonista di un exploit iniziale con cinque gol in tre partite di Serie A, ha invece faticato a incidere in Champions e Coppa Italia. Stasera tornerà al centro dell’attacco, nel suo ruolo naturale, dopo essere stato impiegato da esterno in Coppa Italia. Accanto a lui ci saranno Yildiz e Nico Gonzalez: l’argentino, nonostante la deludente prova contro l’Empoli, dovrebbe ricevere ancora fiducia da Motta, che ne apprezza il contributo fisico in fase difensiva e la generosità.Motta ha ribadito la stima per l’olandese: «Ha giocato partite di alto livello, sono felice di averlo con noi. Non è ancora al massimo della forma, lo sa lui e lo so io». Resta da capire se, nonostante la condizione non ottimale, riuscirà comunque a trovare spazio in una Juventus che ha bisogno di certezze per ritrovare slancio.