Juventus-Verona, le probabili formazioni e dove vedere la partita

AFP or licensors

Lalunedì 3 marzo 2025 all'Allianz Stadium di Torino, con calcio d'inizio previsto per le 20:45. La squadra diattualmente quarta in Serie A con 49 punti puntano a reagire dopo la recente uscita ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. In campionato, i risultati sono dalla parte dei bianconeri nelle ultime settimane. Con il Verona potrebbe arrivare infatti la quinta vittoria consecutiva. La squadra di Paolo Zanetti è invece al qauttordicesimo posto con ventisei punti. I gialloblù sono reduci da una vittoria per 1-0 sulla Fiorentina, la seconda nelle ultime quattro partite.

Juventus-Verona: le probabili formazioni

Di Gregorio

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Yildiz

McKennie

Mbangula

Kolo Muani

Montipò

Ghilardi

Coppola

Valentini

Tchatchoua

Bernede

Duda

Lazovic

Kastanos

Suslov

Sarr

DOVE VEDERE JUVENTUS-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Juventus-Verona

Data: Lunedì 3 marzo 2025

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN e DAZN 1 (214 Sky), Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Qualche cambiamento per Thiago Motta, che vuole avere delle risposte importanti da parte dei giocatori. C'è chi però "pagherà" la prestazione contro l'Empoli. Non ci sarà Francisco Conceicao, che si è infortunato. Assenti ancora Savona e Renato Veiga ma torna Kalulu. Il difensore francese però partirà dalla panchina con ancora Kelly confermato insieme a Gatti. Ecco la probabile formazione della Juventus.